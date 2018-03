Pildid: Pärnu õpilased pidasid Itaalias tsensuurist hoiatava ettekande

Prantsusmaal on probleem selles, et teatud profiiliga ühiskonnaliikmed omandavad meediaväljaandeid, mistõttu enamiku päevalehtede omanikud – kohalikud rikkad ettevõtjad – lähtuvad ka enda huvidest ja eesmärkidest.

Itaalias on sõnavabadus meedias kõige suuremas ohus: suisa kuuel sealsel ajakirjanikul on ööpäevaringne politseivalve, sest sõnavabaduse praktiseerimine on juba kaasa toonud ajakirjanikevastast vägivalda ja tapmisähvardusi.

Itaalia õpilased tegid ettekande Euroopa Liidu sisesest rändest, vabadusest elada mujal ning võrdlesid Itaaliast lahkuvate inimeste ja Itaaliasse elama tulevate noorte profiili. Nende noorte itaallaste arv, kes tahaksid minna välismaale elama, õppima või töötama, on viimastel aastatel tõusnud, ulatudes nüüd juba 27 protsendini. Põhjused peituvad tööpuuduses, kehvades töötingimustes ja madalas palgas. Enamasti lahkutakse Suurbritanniasse või Prantsusmaale, äraminejad on tihtipeale kõrghariduse ja spetsiifiliste tippteadmistega inimesed. Itaaliasse rändavad aga peamiselt Rumeenia, Albaania või Maroko kodanikud, kes asuvad ametisse sektorites, mis seotud koristusteenuste, logistika, teeninduse või sotsiaaltööga.

Prantsuse õpilased korraldasid küsitluse, kus uurisid, kuidas vanemad reageeriksid, kui selguks, et nende laps on homoseksuaalne. Enamik vastas, et aktsepteeriks seda ja oleks tänulik, et laps neile sellest rääkis. Keerulisem oli eutanaasiaga, kus arvamused jagunesid kaheks: pool vastanuist ei poolda seda, kuna tänapäevane meditsiin pakub efektiivset valuravi ja teadus areneb iga päevaga, aga teine pool vastanuist oli eutanaasia poolt, kuna inimesel peaks säilima õigus otsustada oma elu ja surma üle ning elu, mis paneb vaid kannatama ennast ja lähedasi, ei ole elamisväärne. Veidi üle poole vastanutest pooldaks eutanaasiat, kui nad ise või nende lähedane oleksid vegetatiivses seisundis, valudes ja paranemislootust poleks.