Kalev Vilgats: hümn ei kao kuhugi

Siiski ei saa kuidagi öelda, nagu oleks EKRE algatus luhta läinud. Kahtlemata esitati eelnõu kantuna murest, et hümnil pole sellist seaduse tuge nagu riigilipul ja -vapil. Omajagu on põhjust kahtlustusteks, et riigi sümbolitesse kiputakse suhtuma küllaldase lugupidamiseta.

Hümnieelnõu puhul väärib märkimist tõik, et valitsus 15. veebruaril seda toetas, ehkki kostis vastuhääligi. Peab tunnistama, et EKRE eelnõus leidub ridamisi ülereguleerimisi, mis panevad muigama ja võtavad samal ajal tõsisekski, et kui eelnõust peaks saama seadus ja keegi hakkaks näpuga rida ajama, mis siis saaks. Kes peaks otsustama, kas hümni laulmine on ikka põhjendatud ehk moment küllalt pidulik? Kellel oleks kohustus juures viibida, kui lauldakse hümni?