Kristallimaagia – kas ajupesu või imeravim?

Kristallitoa omanik Gerda Lemke hoidis parasjagu kaupluses käes suure vee- sisaldusega kristalli, mis tema kinnitusel on kiire ja tõhus energiate juhtija.

Maagilised kristallid­ on Kristallitoa kaupluse omaniku Gerda Lemke sõnade kohaselt üsna populaarseks muutunud. Vääriskividest vesteldes tõdes Lemke sedagi, et neid soetades tuleb ettevaatlik olla. “Kes on väheteadlik, seda tüssatakse,” nentis ta.