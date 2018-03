Galerii: kolmandikud etendasid ingliskeelseid näitemänge

Ürituse eesmärk on kasvatada laste esinemisjulgust ja koostööoskust ning loomulikult arendada võõrkeeleoskust. Lapsed, kes astuvad lavale, on inglise keelt õppinud vaid aasta või kaks, aga kuuldu-nähtu järgi võiks küll arvata, et nad teavad ja oskavad palju rohkem, kui koolis õpitud. Seda arvatavasti tänu arvutimängudele, internetile, meediale, vanematele, kes viivad võsukesi reisima.