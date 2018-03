“Meie organisatsioonil on 32 liiget, kellest viiel on Eesti kodakondsus. Vene kodakondsusega veteranid hakkasid helistama saatkonda, saatma kirju, et saaks kuidagi hääletada. Mulle helistati saatkonnast, et aidake korraldada. Ilmselt oli veteranidele lubatud, et sõidetakse siia. Saabus saatkonna töötaja, mina tunnen linna hästi, sõitsime veteranid läbi, nad hääletasid ja hiljem saatkonna esindaja lahkus,” selgitas Pankovets.