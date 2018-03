Eno-Gerrit Link: 100 põhjust solvuda

Hümni kõlamata jäämise pärast palus vabandust presidentki, öeldes, et ta on kurb, kuna ETV programmis ei mängitud seda. “Minule tuli hümni puudumine kontserdiplatsil halva üllatusena, kuid uskusin veel uue aasta esimestel tundidel, et tele-eetris see hümn siiski kõlas,” seisis Kersti Kaljulaidi avalduses.