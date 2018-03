Ta ütleb, et viimase arusaam sellest, kuidas Pärnu linnavolikogus häid mõtteid maha surutakse, on kurb. Parve möönab, et haaraks või telliskivi.

Teisest küljest olevat naljakas, et just pikka aega koalitsioonis olnud Lebedev kurdab volikogu hiljutise otsuse üle kärpida linnavolinike õigusi. On tõsi, et varasemateski koalitsioonides, kuhu Reformierakond on kuulunud, ei arvestatud opositsiooni ettepanekutega. Aga vähemalt oli kõigil õigus ettepanekuid volikogu suures saalis teha. See omakorda võimaldas opositsioonil juhtida koalitsiooni tähelepanu eelnõude kitsaskohtadele. Tekkis demokraatiale kohane arutelu ja mis eriti oluline: sellele võisid kaasa elada külalised saalis ja ajakirjanikel oli võrdne ligipääs oponeerivatele ideedele. Lõpuks leidis nii mõnigi parandusettepanek koha vastuvõetud otsustes.