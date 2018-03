Galerii: juubilar Matti Killing sai kingiks elusuuruses skulptuuri ehk asendus-Matti

Kuju üleandmisele oli kogunenud hea hulk rahvast ja sünnipäeva puhul pakuti kommi. Saabudes teatas Killing, et talle ollagi öeldud, et minut varem võib kohale tulla.

Sõudja Allar Raja põhjendas humoorika kingi tegemist, et mida ikka Mattile kinkida oskad, tal on kõik olemas ja puuduva peavad sõudjad paadis välja teenima.

Karl Jõumehe tahutud puukuju pole Raja ütlust mööda küll täpselt Matti nägu, aga sümboliseerib teda hästi. Raja arvates võiks skulptuur jääda sõudeklubi juurde, tervitama jõe peal sõudjaid ja kahe silla jooksul osalejaid. “Aga lõpuks otsustab Matti ise,” lausus ta.

Skulptuur on Raja väitel selles mõttes tähenduslik, et Kalevi sõudekeskus on Killingu üles ehitatud. “Kui Matti on laagris, jääb kohapeale tema vaim koos kujuga, kes hoiab sportlastel silma peal.”

Juubilar ütles lõbusat kuju nähes, et "vigurivändad on nad alati olnud". Lisades, et varem oli siseruumides tema papist kuju ja siis räägiti, et sõudjatel ei ole motivatsioon, vaid mattivatsioon.

Kuju küljes tahvlil on kirjas Killingu laused, millega ta sportlasi ergutab: "Ära karda võita", "Kui enam ei jõua, pane juurde" ja "Kõigil läheb raskeks - võidab see, kes on valmis rohkem kannatama".