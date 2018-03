Pärnu laht on jääs, aga pragusid täis

"Võib juhtuda, et hommikul pääsed autoga peale, aga pärast ei saa tagasi, kui jää on liikunud ja prao suuremaks teinud," seletas ta.

Pärnu sadama kapten Viktor Palmetki kõneles, et Pärnu laht on täielikult jääs, aga jää kõvadus erineb. Pealeselle on jääolud kiiresti muutuvad ja võivad ühe päeva jooksul kardinaalselt erineda

Piioja ütlusel käib tema 17 kilomeetri kaugusel Pärnu rannahoonest, sest kaugemal tal võrke pole. Teepeal on pragusid omajagu, aga tema kasutab sõiduks mootorsaani, millel pontoonid ümber. “Uppumatu saan,” seletas ta.

Tirgutajaid on Piiroja ütlusel merel palju. Kutselised käivad harvem, sest kala passib jää all vait. “Ei ole põhjust väga tihedalt käia,” rääksi ta. See, et kala ei võta, on Piiroja selgitusel kevadele omane. Pikalt oli lumi jää peal ja jää on küllalti paks. Kui praod hakkavad tekkima, siis hakkab kala ennast koos jääga liigutama.

Jää minekuks on Piiroja jutu järgi kõige rohkem vaja, et teeks lääne kaare tuuli. Siis tõuseb merevee tase, mis tõstab jää lahti ja tekitab pragusid. Siis on vaja jälle sellise kaare tuuli, mis jää ära viiks. Samas ei saa tema ütlusel tuulte suuna järgi alati jää minekut prognoosida, sest jää on läinud ka vastutuult ära.

Jõe jää minekuks on vaja, et meri läheks puhtaks, siis on jõejääl kuhugi minna. “Jõejää hakkab siis minema, kui Soomaal hakkab jälle uputama, vesi peab kõrgeks minema. See tähendab, et peab suur sula olema, et lumi ära sulaks,” rääkis Piiroja.

Tuleva nädala alguses prognoositakse küll lääne tuult, aga ilmaeennustus võib ka muutuda. Piiroja arvab, et paar nädalat on jää lahel veel kindlasti. “Oleneb kui kaugel merel käia, eks ta ülevalt hakkab vaikselt harutama, aga jääd on see aasta väga palju,” rääkis ta. Jääd on kõvasti rohkem kui läinud aastal.

Piiroja jutu järgi on varasematel aastatel Pärnu lahelt jää läinud märtsikuus, aga on olnud ka erandeid. Jääs laht jahtuab ka Pärnu linna maha. “Lähed Kesk- või Lõuna-Eestisse, seal on puud juba pungas. Kui Pärnusse jõuad teed auto ukse lahti, siis on selline tunne nagu külmkappi tuleks,” jutustas ta.

Sadamakapten Palmeti jutu järgi on laevadele kõige raskem koht Irbe väina piirkond, kus leidub tuultega kokku pressinud rüsijääd, millest laevad omal jõul läbi ei saa. Laevaliiklus on seal küllalt tihe ja töötab koguni kaks jäämurdjat: lätlaste Varma Riia suunal ja meie Eva-316 Pärnu suunal.

Kui jääolud on rasekemad ja laevu palju, et tooda neid Palmeti jutu järgi sadamasse mitte ühekaupa vaid suuremate karavanidega.

Palmetki kõneles, et soe ja päike jääd ei sulata, aga lõuna kaarte tuuled tõstavad Liiivi lahes ja Pärnu lahes vee taset. Kui vesi hakkab langema, hakkab jää minek seoses sellega. Palmetki ei oska prognoosida millal jää laguneda võiks.

Möödunud aasta aprilli alguses oli tema sõnutsi mere poole vaadatuna näha kauguses valget jääd, aga jõgi oli juba vaba.