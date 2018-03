Pärnakas Venemaa presidendivalimistest: Sõidan ekstra seda oinsust vaatama

Vanemas eas naised-mehed olid ennast päevale paslikult pidulikumalt riidesse pannud. Esimesed Tallinna sõitjad hakkasid kogunema juba pool tundi varem, kõige hilisemad jõudsid täpselt bussile.

Ainus tuttav nägu oli seltskonnas kunstnik Aleksei Jastrebov oma karakullmütsi ja halliseguse papihabemega. "Sõidan spetsiaalselt ja huvi pärast Tallinna seda oinsust vaatama. Inimesed on kui kari oinaid. No, mida nad leiavad selles Putinis? Ta on 18 aastaga Venemaa laostanud! Vaata, millises seisus on tööstus, põllumajandus, kui vaeselt elavad pensionärid. Niipea kui sõita suurtest linnadest kaugemale, tekib masendus: aastatega pole midagi muutunud, on läinud vaid halvemaks," ei ole Jastrebov Venemaal toimuvaga rahul.

Tihti näitustega esinev Jasterbov kiidab Eesti meditsiini ja kurdab, et tema kunagise klassi 27 poisist on elus vaid kuus ja neistki pool välismaal – ülejäänutel pole tervis lubanud pensioniikka jõuda.

Värvikalt sajatab kunstnik Rosnano juhti Anatoli Tšubaisi, kelle aastapalk olevat 2,5 korda see summa, mis on Venemaa riiklikus pensionifondis. Putin on norralastele loovutanud Teravmägede (Spitsbergen) ümbruse kalarikkad veed, hiinlastele on aastakümneteks rendile antud tohutuid maavaldusi.

Kuue aasta perspektiivis ei näe Jastrebov Venemaale midagi head. "Kaug-Idast Uraalideni läheb maa hiinlaste kätte. Uraalidest Moskvani ameeriklastele ja ülejäänu laguneb laiali," kardab ta halvimat, kuid möönab, et ei näe kedagi, kes võiks asuda Putini asemele.

"Tead, mis iseloomustab Venemaad kõige paremini?" toksib Jastrebov ajakirjanikule rinnale. "Suhtumine pensionäridesse. Minul tõsteti tänavu pensioni 18 rubla. See teeb 30 eurosenti."

Venemaa kodanikel on täna valida kaheksa kandidaadi vahel, kuid ametis presidendi Vladimir Putini võidus pole kahtlust. Küsimus on vaid protsentides. Politoloogide arvates on valimiste üks eesmärke näidata nn lähivälismaal Vene kogukonna suurt toetust Putini poliitikale ja see ka saavutatakse.