Juhtkiri: Mõtlikult Rail Balticust

Riigikogu maaelukomisjoni avalik istung Rail Balticu (RB) teemal oli mõtlik-murelik, sest maakonnaplaneeringud on antud kohtusse ja esialgu on teadmata, milline tuleb otsus. Ministeeriumide esindajad kinnitasid küll, et nende analüüside kohaselt vastavad planeeringud seadustele, kuid vastasleer ei välistanud, et riigikohus võib otsustada, et need pole siiski õiguspärased. Ometi ei võtnud keegi spekuleerida, kuivõrd oleks selline otsus tõenäoline.