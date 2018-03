Me ei tohiks üksteist omal maal turistina kohelda

“Pulli kirves” on kirjutatud spetsiaalselt Endla lavale. Lool on kaks alguspunkti: üks neist viib meid tagasi Luubi ja Ingomar Vihmari vestluseni, teine aga sootuks eelajalukku. Nimelt leidis lavastaja Soome ajalehest artikli, mis rääkis sellest, kuidas me üldse siia aladele jõudsime. “See tegelikult ei jõua meile üldse kohale, et oleme kuskilt Aafrikast hakanud tulema. Mõni meist läks Lähis-Idasse, mõni Ameerikasse, mõni tuli Euroopasse, Eesti aladele Pulli. Ja siis mindi Soome. Me polnud siin paiksed,” räägib Luup sellest, mis artiklist meelde jäi. See teema kõlksus mehe peas kokku turismi valdkonnaga. “Meie oleme siia külalistena tulnud, kuid käsitleme seda nagu oma. Kuid neid, kes siia juurde tulevad, kohtleme nii, nagu nad peaksid maksma rohkem. Sellega tekitame olukorra, et ka need, kes siin juba on, on sunnitud rohkem maksma,” mõtiskleb lavas­taja.