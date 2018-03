Vaskräämal jälitavad kütid koeramurdjast hunti

Tänavu on Pärnu lähistel Vaskrääma-Seljametsa kandis murtud juba vähemalt neli õuekoera, kusjuures inimpelglikkuse minetanud hundid on ilmunud elumajadest paarikümne meetri kaugusele.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et Seljametsa-Sindi-Tori jahiala küttidele on kavas eraldada veel erilube. Kõrvaldamaks hundid lootuses, et tabatakse just koeramurdjaist võsavillemid. Rakko sõnutsi ei jõua amet erilube ametlikult vormistada enne ülehomset.