60 aastat tagasi

Pärnu linaketramis- ja kudumisvabriku ametiühingukomitee laiendatud istungil tehti kokkuvõtteid sotsialistlike kohustuste täitmisest, mis võeti NSV Liidu ülemnõukogu valimiste auks. Kokkuvõtted näitasid, et nii ketrajad kui kudujad olid iga päev täitnud ning ületanud lõnga ja toorriide tootmise päevaplaane ning valmistanud üle plaani 2,3 tonni lõnga ja 23 000 meetrit linast riiet. See on 9 korda rohkem, kui kohustuses oli vastu võetud.