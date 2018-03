Juhtkiri: Laitmata ei saa aidata

Kummaline, et eitavate otsuste kohta EAS rohkem informatsiooni jagada ei saa. Miks siis? Kus viga näed laita, seal tule ja aita! Laitmata aga ei saa ju aidata ehk ütlemata torilastele kas või nelja silma all, miks rahastuseta jäädi, pole võimalik negatiivsest kogemusest õppida. Nii et mõnes mõttes pimeduses ekslemine. Teed projekti valmis, kohalikel on sellega seotud suured lootused ja siis näidatakse viisakalt kahe sõrme vahele torgatud pöialt. Nii ei lähe mitte!

Hea, et Tori vald oma plaanist ei loobu. Ambitsioonid olgu suured ja mõtlema ja tegutsemagi peab suurelt. Soomaa värava külastuskeskuse rajamine on suurepärane idee. Mitu komponenti – kohvik, taluturg, -laadad, töötoad – annab siduda ühtseks ja huvipakkuvaks tervikuks. Olulised on töökohad, mis projekti õnnestumisega kaasneksid.

Niisama tähtis on see, et Tori vald oli peale omaosaluse valmis panustama keskuse ülalpidamiskulude katmisse. Piirkondliku hobusekasvatuse lugu on asjahuvilistele muidugi teada, aga oluline olnuks, et Soomaa värav andnuks korraliku impulsi aasta läbi tegutseda. See omakorda võimaldaks tuua piirkonda turiste aastaajast sõltumata.

Kui ristlusturism tugevamalt jalad kaile saab, oleks Tori edaspidi koht, kuhu rahakaid matkajaid oma maakonnas Pärnust väljapoole sõidutada.