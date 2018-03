Suurejooneline Soomaa värav jäi rahata

Nädalapäevad tagasi Tori vallavalitsusest SA Eesti Maaelumuuseumidele läkitatud kirjast selgub, et vallavalitsus ei soovi külastuskeskuseks mõeldud hoone üleandmise-vastuvõtmise dokumenti allkirjastada. Seda just seepärast, et EAS ei rahuldanud toetuse taotlust, ehkki see vastas nõuetele.