40 aastat tagasi

Toitlustustrusti parteikoosolekul kiideti konstitutsiooni projekt heaks ja võeti vastu otsus viia see iga töötajani, korraldades tööliskoosolekuid kõigis toitlustamisettevõtetes. See on partei linnakomitee juhendite elluviimine. Kahtlemata aitab Eesti NSV uue põhiseaduse projekti arutamine tõsta linna ja rajooni töötajate tööentusiasmi, mobiliseerides neid lööktööaasta ülesannete edukale täitmisele.