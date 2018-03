Urmas Hännile: Meie õnn on keeles, aus, väärikuses

Milleks ammust üles soojendada, kui veel noorukesest 2018. aastast on alguses esitatud seisukoha põhjendamiseks sobivat võtta küllaga. Ei ole küll minu asi, nagu tavatseb öelda teleseriaali “Õnne 13” Alma, aga mind isiklikult häirib väga, kui ühe erakonna sule sappa saanud peasekretärile antakse minekule kaasa 30 000 euro ringis reisiraha. Seaduslikult, sest nagu asjaosaline ise on märkinud: “Tähtajalise lepin­guga õiguslik regulatsioon seaduste järgi on nii, et varasema lepingu lõpetamise puhul tuleb kohustused vähemalt töötasu osas maksta lõpuni välja”.