Muuseumijuht: Vabatahtlikult me siit majast välja ei kõnni

Mark Soosaare sõnutsi ei saa muuseum nii edasi toimida, et võlg majaomanike ees aina kasvab.

Ehkki Novira Capital OÜ esindajad on suuliselt Pärnu linnajuhtidele kinnitanud, et uue kunsti muuseumi töötajaid ega inventari nad ettevõttele kuuluvast majast jõuga välja viskama ei hakka, ei saa selles nii kindel olla Mark Soosaar, sest muuseumile esitab ettevõte nõudmisi kirjalikult ja ta on neile lepinguile oma allkirja andnud.