Tanel Talve: Nutitransport annab suurema liikumisvabaduse

Mõne bussiliini kinnipanek on viimaste aastakümnete jooksul toonud korduvalt kaasa selle, et ümbruskonnas jääb “suitsevaid korstnaid” vähemaks. Teisisõnu on puuduv transport olnud üks põhjusi, miks paljud Eesti külad ja kaugemad nurgad on jäänud või jäämas inim­tühjaks. Seega tuleb selleks, et tagada maainimestele linlastega ligilähedasedki hüved ja valikud, parandada liikumisvõimalusi just hajaasustusega piirkondades. Seda muidugi muu infrastruktuuri – teede, kiire inter­neti ja elektriühenduste – arendamise kõrval.