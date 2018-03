Uuringu hirmuäratav tulemus: suur osa sõidukijuhte oskab enda arvates hinnata, millal on ohutu rooli taga telefoni kasutada

Rööprähklemine on aga müüt: aju ei suuda korraga ja veatult pühenduda kahele tähelepanule nõudvale tegevusele.

Sõidukit juhtides tuleb keskenduda 100 protsenti liiklusele, sest kõrvaltegevus segab juhti nii pildiliselt, käeliselt, tunnetuslikult kui heliliselt.

"Autoroolis helistamine võib tunduda efektiivse ajakasutusena, kuid reaalsuses on see ohtlik," selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Marika Luik. "Teadlikult riskide võtmine on loterii: mõnikord veab, aga enamasti mitte. Mina enda ega kaasinimeste tervisega ei riski ja peidan oma telefoni sõidu ajaks pagasiruumi, et ei tekiks vähimatki kiusatust kõnele vastata. Nii saan rahulikult keskenduda juhtimisele. Iga päev Pärnus ja Pärnumaal liigeldes pean aga tõdema, et mobiiltelefon autoroolis on liiga tavaline nähtus."

Maanteeameti tellitud uuringust selgus, et suur osa sõidukijuhtidest oskab enda arvates hinnata, millal on ohutu rooli taga telefoni kasutada. Tuleb mõista: liikluses on kõrvaltegevus ohtlik. Tähelepanu lülitub pidevalt kahe tegevuse vahel ümber ja mõlema kvaliteet langeb. Olukorras, kus on vaja kiirelt reageerida, ei suuda aju otsustada, kumb neist kahest on elutähtis.

Tänavu on Eestis juhtunud juba üks hukkunuga liiklusõnnetus, mille üks põhjusi oli kõrvaltegevus sõidu ajal.

"Kõrvaline tegevus autoroolis tapab ja jääbki elusid võtma, kui inimesed endale aru ei anna, kui ohtlik see on. Ei ole turvaline sõidu ajal hakata näiteks akent puhastama, peegleid seadistama, plaati vahetama. Kui juht teeb roolis midagi muud, kui juhib sõidukit, paneb ta vabatahtlikult endale koti pähe ja sõidab pimesi," ütles politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Kõrvaltegevuse ohtlikkusele peab mõtlema iga liikleja. Liikluses on vaja kõiki meeli ja kõrvaklappidest muusikat kuulates või, pilk telefonis, tänaval kõndides ei kuule ega näe me enda ümber toimuvat. Kuna jalakäijale ja jalgratturile on eriti ohtlik sõidu- ja raudtee ületamine, tuleb enne teeületust veenduda selle ohutuses.