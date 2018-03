Leida S: “Tugev nõid” noolib vaid raha

Mustlasel on võime inimeste usaldust võita. Nii määraski ta mulle rituaali. Lubas teha talismani, ürtidest segada salvi – see kõik aitavat vabaneda sõltuvusest ja needusest. Pärast rituaali hakkas raha juurde nõudma, kuigi mul oli juba kulunud suurem summa. Siis tundsin, kuidas kehast käis nõks läbi ja jõudis kohale, et olen orgi otsa sattunud.

Olen muidugi ise süüdi, kuid soovin, et teised inimesed oleks targemad ja eiraksid lehereklaami. Tuleb mustlane kuskilt maailma otsast ja ütleb, et on kõige tugevam nõid. Tegemist on illegaaliga, kes ei maksa makse ja kelle õiget nime me ei tea.