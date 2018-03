Rootsi kunstnik avab Pärnus isikunäituse “Aednik”

Holgerson (sündinud aastal 1952) on Rootsi kunstnik ja kunstiõpetaja, kes on õppinud kunsti 1980ndatel, elab ja töötab Kalmari regioonis Rootsis. Ta oli juhtiv jõud Kulturmagasineti asutamisel Bergkvaras, mis on regionaalse kunstielu sõlmpunkt.

„Välja on pandud raamat, mida lugesin 1970. aastal ja mis avaldas mulle suurt mõju,” rääkis Holgerson. Hans Palmstierna „Rüüstamine, nälgimine, mürgistus” ("Plundring, svält, förgiftning" 1968) oli üks esimesi keskkonnaküsimustest ja kliimamuutusest jutustavaid raamatuid Rootsis. Selles tõstatatud küsimused olid olulised ja andsid aluse nii eksistentsiaalsetele kui ka poliitilistele küsimustele ning on aja jooksul olnud Holgersonile olulised viited. „Aednik on inimene, kes hoolitseb aia eest ja kellel on ülevaade aia tsüklist."