90 aastat tagasi

Bro­schüür on maitsekalt varustatud piltidega ja oma välimuselt tuletab meelde samalaadilisi välismaa broschüüre. Sisus on lühike kokkuvõte Pärnust kui kuurordist, väljasõidu kohtadest, ühendustest ja tähtsamate asutuste ning pansioonide aadressid. Broschüüri kaane teisel küljel on ülevaatlik kaart – reisijuht, kus äratähendatud ühendusteed Pärnuga.