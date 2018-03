Põhikooli riiklik õppekava näeb ette, et esimese kooliastme (1.–3. klass) lõpuks peab õpilane omandama elementaarse ujumisoskuse. Seda tõendab sooritatud harjutuste kogum: õpilane hüppab üle pea vette, ujub 100 meetrit rinnuli, sukeldub ja toob veekogu põhjast eseme, puhkab paigal asendit vahetades kolm minutit, ujub 100 meetrit selili ja väljub veest.

Mõne aasta tagusest riiklikust analüüsist selgus, et nende eesmärkide ja oskuste saavutamiseks jääb 24tunnisest kursusest vajaka. Seetõttu võttis riik 2017. aastal vastu otsuse tõsta koolides ujumise algõppe taset ja uuendada metoodikat.

2018. aastal käivituski Eesti ujumisliidu, päästeameti ja muude osaliste välja töötatud metoodikaga programm, mille järgi õpilasel on võimalik saavutada sihiks seatud õpitulemus ja anda lapse ujumisoskusele konkreetsete kriteeriumide järgi hinnang.

Kursuse maht kasvab 40 tunnini. Et treener jõuaks kõigiga süvendatult tegelda, ei tohiks treeningrühmas olla üle 12 lapse.

"Ujumisliidu kohustus on programmi rakendada ja selle üle järelevalvet teha. Eeldame, et riigi toetustele paneb omavalitsus poole rahast juurde. Riik on arvestanud kooliujumises osaleva lapse toetuseks keskmiselt 85 eurot ja raha laekub valla või linna eelarvesse rahandusministeeriumi kaudu," rääkis Möll.