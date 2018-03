Kirvega Pullist Pärnusse - kus lõpeb pull?

Tegelane Märt Pärn (Avandi): “Et andeks, Pulli kirvest? Näed! See on Pulli kirves. Pärnu muuseumist pärit. Tegime koopia. Kõige vanem kivikirves, mis Pullist pärit. Ma ei tee pulli. Ma sündisin seal lähedal. Aga Pullid olid selline põlisrahvas, et kirves oli neil selline. Vot. Selline kirves. Juba siis. Pulli kirves. Ja ega pullid sinna pidama­ jäänud, kõik pullimehed rändasid sealt edasi Soome. Siis mindi ka Soome edasi. Midagi ei ole muutunud. Ajalugu kogu aeg ühesugune.”