Koolipildid tõid mehele inkasso võlanõude

Esimene võlanõue, mis saadeti AS Lindorff Eesti tulumaksutagastuse kampaania korras Madisele (nimi muudetud, M. K.), oli lakooniline. Täpsemalt sisaldus selles teavitus, et inimesel on võlgnevusi kogusummas 33,4 eurot ja lisatud oli üleskutse alustada võlgadeta elu juba märtsis.