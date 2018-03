“Tegemist on nii majanduslikult mõistliku kui lihtsalt huvitava ja ilusa projektiga. Pärnu tähtsus tulevikus kasvab. Ja kuna ma iga päev ajan globaalset tarkvaraäri, on kena, kui mõni projekt on tehtud algusest lõpuni siin Eestis ja Eesti inimeste jaoks. Üks selline on Kakumäe sadam, teine nüüd Pärnu rannajoonel.” kommenteeris oma panustamist üks viide elamusse investeerijaid Jaan Pillesaar, kes on raha paigutanud ka tarkvarafirmasse Helmes, EfTEN Capitali ja Kakumäe jahisadamasse.