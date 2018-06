Miks otsustasite kandideerida "Noored kooli" programmi?

Plaanisin juba mõnda aega karjäärivahetust, soovisin uusi väljakutseid ja võimalust anda edasi enda oma teadmisi ja kogemusi. Oli tekkinud rutiin. Õpetajaamet on mind pikalt kütkestanud. Planeerisin kõrgkooliõpinguid, kuid isiklikel põhjustel ei õnnestunud mul ülikooli õppima minna. Samal ajal tegi "Noored kooli" värbamiskampaaniat ja selles programmis nägin oma võimalust. Kandideerima ajendas eriti see, et programm lubab mul õppida ja töötada samal ajal. Suurepärane moodus kohe oma teadmisi ja oskusi praktikas rakendada.