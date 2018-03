Pärnu teenetemärke jagub tänavu näitlejatele, õpetajatele, tohtrile ja sõpruslinna suhete keskpunktilegi

Vaasa ja Pärnu sõprussuhete hoidmise ja arendamise eest pälvib tunnustuse Vaasa linnavalitsuse kantseleiülem Anna-Maija Iitola.

Anna-Maija Iitola. FOTO: Erakogu

"Sõprussuhete hoidmisel on oluline, et inimeste lahkumisega oma ametikohalt ei kustuks linnadevaheline suhtlus. Vaasa ja Pärnu sõprussuhete jooksul on mõlemas linnas vahetunud inimesi, nii linnajuhte kui ametnikke. Anna-Maija on suutnud hoida linnade suhtlust Vaasa linnavalitsuses olulisena, ta on sealne suhete keskpunkt," ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Pärnu linna hariduselu eduka arendamise ja reaalhariduse propageerimise eest saab teenetemärgi Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo.

Indrek Kaldo. FOTO: Pärnu Postimees

Volikogu aseesimehe Hillar Talviku jutu järgi on Kaldo juhtinud kooli edukalt muutuste teel, kaitstes ise doktoritööd ja olles ainus doktorikraadiga koolidirektor piirkonnas.

„Koidula gümnaasiumil on Pärnu linnas ainsana toimiv koostööleping kõigi Eesti suuremate ülikoolidega, õpilastele korraldatakse erikursusi ja praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja tehnikat. Indrek Kaldo on edukalt kaasanud kollektiivi otsustusprotsessidesse, koolis on ellu viidud uusimad haridussuundumused ja koolis töötavad pädevad ja uuendusmeelsed õpetajad," rääkis Talvik.

Kultuurielu rikastamise eest näitleja ja lavastajana pälvib linna teenetemärgi Enn Keerd.

Enn Keerd. FOTO: Pärnu Postimees

"Enn Keerdi loomingulisse biograafiasse kuulub üle 80 osatäitmise ja 40 lavastuse. Ta on olnud Pärnu teatrile truu nii selle parematel kui halvematel aegadel ja on Endla praeguse loomekollektiivi staažikaim ja teenekaim liige. Ta on pälvinud publiku lemmiku tiitli ja kuus korda kolleegipreemia, nendest viis korda lavastajana," iseloomustas Keerdi linnakodaniku maja ümarlaua esindaja Hilja Treuberg.

Pikaaegse ja pühendunud töö eest kopsuhaiguste arstina, ennetus- ja nõustamistöö ning pärnumaalaste elukvaliteedi tõstmise eest antakse teenetemärk Pärnu haigla kopsuarstile Ursula Moonile.

Ursula Moon. FOTO: Pärnu Postimees

"Ursula Moon ja tema meeskond nõustavad igal aastal ligemale 100 suitsetamisest loobujat. Ta on oma eriala professionaal, hooliv, sõbralik ja abivalmis nii patsientide kui kolleegide suhtes,” kirjeldas kolleegi Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule. „Isiklike läbielamistega on Ursula Moon eeskujuks, et just positiivne ellusuhtumine aitab eluraskustest üle saada."

Pühendunud ja silmapaistva tegevuse eest kunstiõpetaja ja illustraatorina tunnustatakse teenetemärgiga kunstide maja kunstiõpetuse õpetajat Silvia Nõukast.

Silvia Nõukas. FOTO: Erakogu

"Alates 1970. aastast kunstiõpetuse õpetajana töötav Silvia Nõukas on väga mitmekülgne ja uuendusi otsiv, kasvatades õpilaste maailmamõistmist kunsti kaudu. Ta on aastaid juhendanud õpilasi, kellest on saanud silmapaistvad kunstnikud. Silvia Nõukas on Pärnu kihelkondade rahvarõivaste raamatu kunstnik-illustraator," rääkis kunstide maja direktor Tiit Erm.

Eduka ja pühendunud õpetajatöö, kutsehariduse populariseerimise ja restoraniteeninduse valdkonna arendamise eest saab linna teenetemärgi kelner ja kutseõpetaja Peep Peetersoo.

Peep Peetersoo. FOTO: Pärnu Postimees

"37 aastat hotellis Pärnu kelnerina ja vahetuse vahemana töötanud Peep on oma südameasjaks võtnud teeninduskultuuri ja kvaliteedi tõstmise. Oma kogemusi on ta kutseõpetaja ja praktikajuhendajana Pärnumaa kutsehariduskeskuses jaganud juba 18 aastat," ütles linnavolikogu liige Varje Tipp.