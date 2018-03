Pärnu linn soovib maakonnas ühtseid piletihindu ja sõidusoodustusi

"Aga kui maakonnas oleks tasuta ühistransport ... Inimene tuleb linna arsti juurde. Oletame, et ta sõidab tasuta näiteks bussijaama. Et ta pääseks haiglasse, peaks ta ostma nüüd Pärnu linnaliinide bussipileti. Selleks, et ei oleks neid eri süsteeme, ongi see ettepanek," märkis Roosaar.