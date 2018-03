Umbusaldus kukkus läbi: Tori volikogu esimees jääb ametisse  

Jaanuariistungi järel kirjutas Pärnu Postimees, kuidas Loogilise Pärnumaa esitatud eelnõu külade Pärnuga ühinemise kohta jäeti tookord päevakorrast kõrvale­. Hiljem leidsid valimisliidu liikmed, et nende eelnõuga käituti ebaõiglaselt, ja süüdistasid selles just volikogu esimeest.

Veebruaris selgitas Kuslap, et suhtub avaldusse rahulikult: kuni koalitsioon püsib, ei saa umbusaldus läbi minna.

„Volikogu töö on pingeline olnud ja mõistan, et alguses ei läinud asjad nii, nagu kõik oleks tahtnud,“ rääkis Kuslap istungil. „Eks hääletus näita, kui palju on usaldust ja kui palju umbusaldust.“