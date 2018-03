Kaubanduskeskusi ootab ees tuleohutusreid  

Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing rääkis, et luubi all on just kaubanduskeskused, sest neid iseloomustavad suured pinnad ja pikad liikumisteekonnad ning sõltuvalt kaubanduspinnast võib seal olla suuremal määral põlevmaterjali. Samuti on tegemist hoonetega, kus võib viibida korraga palju inimesi.