Tori volinik tahtis Pärnule kogu Sauga ära anda

Teatavasti nägi Tori volikogus veebruaris vastuvõetud otsus ette, et vald esitab Pärnu linnavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu küla üleviimiseks Pärnu koosseisu.

Täna esitles volinik ja seni külade äraandmise tulihingeline vastane Ants Lopsik eelnõud, millega soovis alustada läbirääkimisi veel Räägu, Urge, Pulli ja Rütavere küla üleandmiseks Pärnule. See tähendanuks kogu kunagise Sauga valla Pärnuks muutumist.

„Inimeste arvamus on muutunud ja rahulolematus kasvanud,“ selgitas Lopsik, miks ta sellise eelnõu esitas. „Tean, et kodanikud pole näiteks rahul valla nimega. See peaks ikka olema Sauga.“