Raad eelistab, et Soosaar küsiks uue kunsti muuseumi kinnistu arendamise raha valitsuselt

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi eelistab raad, et Soosaar saaks uue kunsti muuseumi arenduseks vajalikud 3,2 miljonit eurot valitsuselt, nii nagu Soosaar oli välja pakkunud. "Muidugi on arutatud muidki variante ja linnavalitsusel on muid plaane linna kultuuriobjektide arendamiseks," tõdes Kosenkranius.

Tänasel volikogu istungil päris Reformierakonna fraktsioonis riigikogu liige ja opositsioonis olev volikogu liige Toomas Kivimägi aru UKMi edasise saatuse kohta. "On ootamatu lehest lugeda, kuidas linnajuhid usuvad tõsimeeli, et uue kunsti muuseum võiks ise laenu võtta, hoone osta ja seda majandada, isegi kui Soosaar seda meeleheites lubanud on," ütles Kivimägi arupärimises.

"On üsna harukordne, et Mark Soosaar, uue kunsti muuseumi looja ja hing, tuli ära Toompealt kultuuriinimese kohta igati heldesti tasutud riigitöölt. Seda vaid uue kunsti muuseumi ja Läänemere kunstisadama nimel ja pärast. Justkui „tänutäheks“ on ta jäetud oma murega üksi," lausus Kivimägi.

Kivimägi esitas raele palve esitada Pärnu linnavolikogule ja linnarahvale kirjalikult konkreetne tegevuskava, et lahendada UKMi ruumiprobleem.