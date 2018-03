Varese- ja hakipesad peaks probleemide ennetamiseks eemaldama enne aprilli keskpaika

Kuidas hoida linnud asustusest eemal eemal:

· Kõige tähtsam ja esimene samm künnivareste ja hakkide ohjamiseks on prügikonteinerite ümbruse-, eriti biolagunevate jäätmete ümbruse puhtana ning kindlalt suletuna hoidmine.

· Kindlasti ei tohi linde toita ei aknast ega õuealale sööki puistates, kuna künnivaresed ja hakid kogunevad kolooniatena just sinna, kus on lihtsam sööki hankida.

· Puude võra regulaarne hooldus ja varesepesade eemaldamine iga aasta on järgmine samm vareste eemale hoidmiseks. Arvestama peab sellega, et varesepesi tuleb igal aastal puuvõrast/ladvast eemaldada järjepidevalt. Aeg millal seda teha ei tohi on 15.aprill kuni 15.juuli kui on lindudel pesitsus aeg. Lõpuks varesed leiavad endale eemal teise koha pesitsemiseks.