Luminor: Pärnumaa ettevõtlus vajab ekspordikasvuks kõrgemat lisandväärtust pakkuvaid tooteid ja arenguks IT-sektorit

"Juba praegu on paljud ettevõtted Pärnu piirkonnas suunanud oma toodangust lõviosa ekspordile, kuid riigisiseselt on see kokku vaid 4,7 protsenti üldekspordimahust," märkis Luminori Pärnu nõustamis- ja teeninduskeskuse juht Mati Tiimus.

"Majandusstruktuuri mitmekesistamine looks atraktiivsemaid töökohti, mis lubaks konkureerida väheneva tööjõu pärast. Just tööjõuressursi nappus on Pärnumaal üks suuremaid probleeme," lisas Tiimus. Ta märkis, et piirkonna majandusarengut toetaks näiteks see, kui piirkonda tuleks rohkem kaalukaid IT-arendusfirmasid: "IT-ettevõtted tõstaksid kohalikku palgataset ja seoksid piirkonnaga kõrgelt haritud spetsialiste."