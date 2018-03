Pärnu kolledž korraldab vaimse kultuuripärandi päeva

Vaimse kultuuripärandi päeval tutvustatakse kolledžis UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvat Eesti kultuuripärandit – Seto leelot, Kihnu kultuuriruumi, Vana-Võromaa suitsusaunatava – ja selgitatakse, kuidas vaimne pärand on osa meie kõigi elust just siin ja praegu ning muutub inimeste ja oludega.

Epp Tamm rahvakultuuri keskusest kutsub kaasa mõtlema teemal, kas on võimalik rääkida ühisest Euroopa vaimsest kultuuripärandist UNESCO nimistu näidete alusel ja milline on riikideülene kultuuripärand.

UNESCO nimekirjas Võromaa suitsusaunatraditsioonist kõneleb Eda Veeroja, kes on suitsusauna propageerija ja Mooska talu perenaine.

Vaimse kultuuripärandi moodustavad teadmised, oskused, kombed ja tavad, mis on pärandatud põlvest põlve. Seetõttu on selle elujõulisus suuresti noorte õlul. Teemapäevad ülikoolides tutvustavad Eesti kultuuripärandit, et teadmine meie mitmekesisest ja rikkast kultuuripärandist ja selle kandjatest jõuaks kodudesse, innustaks inimesi vaimset kultuuripärandit mõistma, edasi andma ja väärtustama.