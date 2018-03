Viimaste päevade pakane annab järele

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9 m/s. Külma on 2-8 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Õhtupoolikul hakkab lõuna poolt alates lörtsi sadama. Ida- ja kirdetuul tugevneb 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja tuleb 1-6 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja lund, kohati ka vihma. Puhub ida- ja kirdetuul mandril 4-9, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s, hommikul pöördub saartel põhja. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, õhtupoolikul ka lund. Tuul pöördub loodesse ja läände, puhudes mandril 3-8, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 1-4, Ida-Eestis kuni 6 kraadi.