BayBlade’id on minivurrid, mille kaks võistlejat keerlema panevad ja ootavad, kelle mängukann pikemaks ajaks pöörlema jääb, teise areenilt välja tõukab või vastase lelu hoopiski tükkideks lööb.

Jaapani multifilmisarjast „BayBlade Burst” tuntust kogunud minivurride maania on nii suur, et tänavu korraldatakse sel alal Pariis koguni maailmameistrivõistlused, millel saavad osaleda 8-13aastased poisid-tüdrukud.

Võistluste Eesti eelvoor on kavas korraldada mai lõpus või juuni alguses. Kas siinsed parimad BayBlade’ide käsitlejad selguvad ainult Tallinnas või võisteldakse ka Pärnus ja teisteski linnades, pole veel lõplikult paika pandud.

Tänane Pärnus toimuv võistlus on korraldaja Riina Paavo sõnutsi proovikiviks, et teada saada, kuidas selline ettevõtmine sujub ja kaua võistluse läbiviimiseks tuleb aega varuda.

„Väga äge, et nii palju särasilmseid lapsi on kokku tulnud,” rõõmustas Paavo, kelle sõnutsi oli Tallinnas toimunud samasugusel turniiril veidi üle 200 osaleja.

Mis on BayBlade’ide nii suure popolaarsuse fenomen, ei osanud Paavo seletada. „Tegemist on põneva mänguga ja sellel on erinevaid strateegiad,” pakkus ta.