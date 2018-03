Galerii: Vanalinna kevadpidu tõi melu Rüütli tänavasse

Ürituse korraldajate Elve Pedastu ja Tiina Tõnsi sõnutsi kutsuti ettevõtmine ellu, et anda linlastele võimalus veeta päev vabas õhus, samuti tegid vanalinna ärid klientidele meeldivaid pakkumisi ja üllatusi.

Vanalinna kogukonnapidudega on plaan jätkata. Nimelt hakkavad need toimuma kord kvartalis: järgmine on kavas 2. juunil, siis 8. septembril ja 15. detsembril.