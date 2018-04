Lumi, lörts ja vihm muudavad teeolud keeruliseks

Varahommikul on põhi- ja suuremad tugiteed maanteeameti teatel soolamärjad või soolalumesegused. Paljudes kohtades sajab lund, lörtsi või vihma, kusjuures lumesadu on tugevam Põhja- ja Lääne-Eestis. Kohati tuiskab. Teepinna temperatuur on napilt miinuspoolel ja teedel võib esineda jäidet.