Populaarne festival pakib pillid kotti

Pärnumaa elanike kurvastuseks ilmnes, et kümme aastat rahvast Kilingi-Nõmme meelitanud Schillingi festivali enam ei tule. See oli populaarsust aina kogunud muusikafestival, kuhu saabus iga aasta tuhandeid inimesi, et nautida muusikat nii Eestist kui välismaalt.