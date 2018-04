Ümina grand prix’ võitis noormeeste vokaalansambel

Pronksdiplomi pälvisid Seven Up (juhendaja Tilk), Kamraadid (juhendaja Muttik), M.U.S.A. (juhendaja Aet Vill) ja Laulupiigad (juhendaja Tilk).

Pärnu kontserdibüroo projektijuhi Helen Erastuse sõnade kohaselt üllatas žüriid üllatavalt hea tase. "Tublid on need õpetajad, kes veel juhendavad vokaalansambleid. See on ju päris raske ja aeganõudev töö," tunnustas Erastus.