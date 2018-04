Linnavalitsus palub pooleli planeeringud lõpetada

2015. aasta juulist kehtima hakanud planeerimisseadus ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus kirjutab ette, et pooleli, enne 1. juulit 2015 algatatud detailplaneeringute menetlus tuleb viia lõpuni tänavu 1. juuliks.

Laienenud Pärnu linnas on selliseid pooleli planeeringuid üle 300: Pärnu linnas 191, varasema Paikuse valla territooriumil 57, senise Audru valla alal 92 ja omaaegses Tõstamaa vallas 12.

"Põhjusi, miks nimetatud planeeringud ei ole kehtestamiseni jõudnud, on erinevaid: kas naabrite vastuseis planeeringulahendusele, majanduslik mittetasuvus või huvi puudus," selgitas planeerimisosakonna arhitekt Kadri Karjus.

Detailplaneeringu menetluse tohib lõpetada, kui seaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus või koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise. Samuti võib kinnisasja omanik esitada taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kui detailplaneeringu tegemise eesmärk on koostamise käigus märkimisväärselt muutunud või huvitatud isikul napib raha detailplaneeringu menetluse jätkamiseks.

"Kui on algatatud detailplaneering, et jagada oma elamukrunt kaheks, saab teatud juhtudel praeguse seaduse kohaselt kinnistut jagada ka maakorraldusliku toiminguga ja selleks ei lähe vaja planeeringut. Uuele krundile elamu ehitusõiguse saamiseks tuleb taotleda projekteerimistingimused," tõi Karjus näite.

Kõigil kinnisasja omanikel, kes teavad, et nad on mingil ajal algatanud detailplaneeringu ja soovivad pooleli detailplaneeringu koostamise lõpetada, tuleb sellest Pärnu linnavalitsusele teada anda. Juhul, kui tahetakse planeeringu menetlemine lõpuni viia, tuleb sellest samuti teavitada.

Linna kodulehel detailplaneeringute menüü all on pooleli detailplaneeringute nimekiri. Sealt õnnestub aadressi järgi kontrollida, kas selles kohas on pooleli planeering.