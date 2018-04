90 aastat tagasi

Sindis asub nõdrameelsete ja kõrvaltabitarvitajate varjupaik, maakonna ülevalpidamisel. Varjupaiga ruumid on viimasel ajal kitsaks jäänud, nii et maavalitsus oli sunnitud varjupaiga laiendamiseks 1928. a. eelarvesse vastavad summad ülesvõtma. Kavatsusel on senistele ruumidele juure ehitada uus palat, mis mahutaks kuni 20 haiget. Varjupaiga ligidal asuvale väiksele majale tahetakse peale ehitada teine kord.