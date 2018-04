Salapärane ettevõtja arendab ratsakeskust

Kui eelmise aastani oli arendus soikunud, on nüüd taas lootust, et plaanid siiski realiseeruvad. “Aren­daja on nüüdseks kõrvalt kinnistuid omandanud. Tundub, et tegevus selles kandis on pikemaajaline,” sõnas Audru osavallakeskuse juhataja Priit Annus.