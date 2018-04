Kulupõlengute hooaeg algab

Lisalugu: Muutlikud jääolud tekitavad segadust



Päästeameti teatel on jää paksus veekogudel väga erinev, see võib erineda isegi ühe veekogu eri kohtaes suurel määral.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais sõnas, et jääolud muutuvad iga päev vastavalt ilmale. Täna keskpäeval mõõdetud tulemuste kohaselt on Pärnus Port Arturi lähedal jää paksus 16, Reiu jõe suudmes 21, Papiniidu silla juures 18 sentimeetrit.

Eile mõõdeti Kastani tänava algul jõe ääres jää paksuseks 5–12 sentimeetrini.

Kaisi sõnutsi teevad päästjad praegu iga päev jääolude seiret. Peale jää paksuse on olulised muudki tingimused, mis jääolusid mõjutavad, näiteks päike, vihm, lörts ja praod.

Selleks, et ohutuses veenduda, saab ise teha proovimõõtmisi. Kindlasti tuleb kaasa võtta päästevarustus. "Kalameestel peavad jäänaasklid niisama kindlalt kaasas olema kui õng," võrdles Kais.

Sadamakapten Viktor Palmeti ütlust mööda tuleks kalameestel arvestada, et nad ei paneks püüniseid laevateedele liiga lähedale, sest kogunenud rüsijää tõttu peavad laevad enam manööverdama.

"Jõejää minekut nägi juba nädal tagasi," rääkis Palmet. Tema hinnangul võib suurem jää sulamine praeguste prognooside kohaselt alata nädala teises pooles.