Leelo Viita: Vaimne pärand ehk Haabjast Kihnu troini

Eile Tartu üli­kooli Pärnu kolledžis Euroopa kultuuripärandi aastale pühendatud vaimse kultuuripärandi päeva puhul on paslik küsida, milline on meile isiklikult tähtis vaimne kultuuripärand. Kui see on defineeritud, siis kas oskame hinnata selle pärandi seisundit?