Juhtkiri: Are kurv ja möödasõit

Oli aeg, mil Tallinna poolt lauluga tulijaid eelistas politsei püüda veidi pärast kurvi, sest suveperioodil kippus rohelus kurvitagust veidi varjama ja kiirusemõõtjate nina ees oli juba hilja hoogu maha võtta. Selles liiklusvoos üritasid inimesed maanteed ületades ellu jääda, sest näiteks kohalik pood asub ju ühel ja kool teisel pool teed.

Kurb muidugi, et kiiruskaamerad pole Are kurvis liiklusohutusele suuremat mõju avaldanud. Või on ikkagi karistused leebed? Oma­ette uurimisteema võiks olla seegi, miks kolmandik kiiruseületamise juhtudest registreeritakse Pärnumaal ja neistki suur osa Ares. Kas Ikla–Pärnu–Tallinna suunal sõitjad on erilised ülbikud või on põhjus rohkem tohutus liikluskoormuses?

Ent üldiselt on nii, et mida iganes tehakse Ares liiklusohutuse tagamiseks – kiiruskaamerad ja korralik valgustus – kõik on tervitatav ja maanteeameti püüdlused kiiduväärt. Teeületust hõlbustav ohutussaar peaks sundima kiirust maha võtma ja jalgsi või rattal liiklejaga arvestama.

Kui ükskord suunatakse rahvusvahelise põhimaantee liiklusvoog Arest mööda, on huvitav jälgida, kuidas see mõjub asulale üldiselt. Omal ajal toimiti Pärnumaal nii Kilingi-Nõmmega. Veel pikema mäluga inimesed mäletavad sedagi, et maantee läbis varem Pärnu-Jaagupitki, kuid otsetee valmimisega kadus vajadus asumist läbi sõita. Selliseid kohti on Pärnu–Tallinna maanteel teisigi ja mõne puhul ei saagi aru, kas tee tõmmati läbi asula või kasvas see mõlemale poole teed. Igal juhul on vaja muuta need läbisõidud ohutuks või suunata liiklus ümber.